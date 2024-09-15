За прошедшие сутки российские военные нанесли значительный урон силам Вооружённых сил Украины, уничтожив важные объекты и технику противника. Министерство обороны России сообщило, что был ликвидирован железнодорожный состав, перевозивший иностранное вооружение, а также склад с ракетами и боеприпасами.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили эти ключевые цели, что стало важным событием последних суток. Помимо этого, российские силы нанесли удары по местам хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также по производственным цехам, выпускающим компоненты для ракет. Удары были направлены на скопления живой силы и техники противника в 148 районах, что серьёзно ослабило боевые возможности украинской стороны.

Также в ходе боевых действий российские Воздушно-космические силы сбили два украинских истребителя Су-27, а подразделения ПВО уничтожили МиГ-29. Были перехвачены снаряд HIMARS, четыре французские авиабомбы Hammer и 55 беспилотников.

По данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли свыше 2,2 тысячи человек убитыми и ранеными, а также два танка, боевые машины пехоты, бронемашины и более двадцати артиллерийских орудий. Эти потери демонстрируют масштаб и интенсивность текущих боевых действий.