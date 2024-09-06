Российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по заводу боеприпасов в Новомосковске, расположенном в Днепропетровской области Украины. Как сообщил источник агентству РИА Новости, атака была произведена с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате удара был уничтожен цех, где производилась и хранилась готовая продукция завода.

Удар по заводу произошел 4 сентября, и, по данным источника, это стало значительным ударом по украинской промышленной инфраструктуре, связанной с оборонным производством. Ликвидация цеха в Новомосковске ослабляет производственные возможности Украины по созданию и снабжению своих войск боеприпасами.

В тот же день российские военные также провели комбинированный ракетный удар по нескольким пунктам временной дислокации иностранных наемников в районе Кривого Рога. Этот удар привел к потерям среди боевиков: по предварительным данным, были ликвидированы более 250 человек. Наемники, находившиеся в этих пунктах, участвовали в поддержке украинских сил на различных участках фронта.

Эти удары являются частью более широких действий России по ослаблению боевого потенциала Украины и ее союзников. Разрушение заводов и баз, на которых располагаются как украинские войска, так и иностранные наемники, наносит серьезный урон возможностям ВСУ продолжать военные действия.