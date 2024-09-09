Минувшей ночью российские войска нанесли прицельный удар по объекту в Краматорске, использовавшемуся Вооруженными силами Украины (ВСУ) для временной дислокации личного состава и военной техники. Удар был направлен на предприятие ООО «Краматорский шифер», которое было выбрано украинскими силами для размещения военнослужащих и хранения боеприпасов и техники.

По предварительным данным, ударом была частично разрушена производственная часть предприятия, где находились украинские военнослужащие. Сообщается, что около 18 бойцов ВСУ погибли, еще 23 получили ранения различной степени тяжести. На территории также находились американские гаубицы М777 калибра 155 мм, три из которых были повреждены в результате удара.

Интересен выбор предприятия для размещения сил ВСУ. Просторная территория, многочисленные цеха и подвалы предоставляли хорошие условия для укрытия как личного состава, так и техники. Присутствие железнодорожной ветки, которая прилегает к заводу, также способствовало удобной логистике для перемещения вооружений.

Несмотря на разрушения и жертвы, детонации боеприпасов, хранившихся на складе, не произошло. По информации Telegram-канала “Донбасский партизан”, к заводу устремилась вереница машин “Скорой помощи”, которые вывозили раненых в медицинские учреждения города.