В Одесской области, в поселке Сергеевка, был нанесен удар по месту временного размещения иностранных наемников, связанных с ВСУ. Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев, передает ТАСС.

По его словам, снаряд попал в здание санатория, которое использовалось как временное убежище для наемников. Основной целью удара, по словам Лебедева, стало уничтожение именно этого объекта.

Это не первый подобный случай: ранее российские силы ликвидировали аналогичный пункт в Звановке, на территории Донецкой Народной Республики. Также были атакованы объекты, где производились и оснащались беспилотные летательные аппараты для нужд украинской армии в зоне ответственности группировки «Юг».