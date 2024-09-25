Жителям Санкт-Петербурга напомнили о важных фактах, связанных с холестерином, развенчав несколько популярных мифов. Специалисты из Роспотребнадзора подчеркнули, что холестерин играет важную роль в организме, однако есть много ложной информации о его влиянии на здоровье.

Популярные мифы о холестерине

Один из самых распространённых мифов — это мнение, что любой холестерин вреден. На самом деле он необходим для формирования клеточных мембран, а также участвует в синтезе гормонов, витамина D и желчных кислот. Важным фактором является то, как холестерин транспортируется. Липопротеины низкой плотности переносят его из печени в клетки, и это может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Такой холестерин называют “плохим”. В то же время липопротеины высокой плотности, которые возвращают холестерин в печень для его выведения, считаются “хорошими”, так как они помогают снизить риск заболеваний сердца.

Ещё одно заблуждение — что нормальный вес гарантирует нормальный уровень холестерина. На самом деле, даже при нормальной массе тела уровень холестерина может быть повышен, поэтому важно контролировать его независимо от веса.

Способы снижения холестерина

Для снижения уровня холестерина специалисты рекомендуют уменьшить употребление продуктов, богатых насыщенными жирами. Это касается мяса, молочных продуктов, шоколада, выпечки и фастфуда. Взамен стоит включать в рацион больше свежих овощей и фруктов, цельнозерновых, орехов, семян и постного мяса.

Регулярная физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек также помогут держать холестерин под контролем. Однако, если даже при соблюдении этих рекомендаций уровень остаётся высоким, необходимо обратиться к врачу для подбора лечения.

Также эксперты из Роспотребнадзора отметили, что на уровень холестерина влияют такие факторы, как рацион, физическая активность, привычки и генетическая предрасположенность.