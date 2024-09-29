В ближайшие недели ожидается несколько магнитных бурь, которые могут негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей. По словам ученых, такие явления способны увеличить количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний, а также повысить риск инсультов и обращений в психиатрические учреждения, рассказал портал Ura.ru.

Первая буря пройдет с 5 по 7 октября и будет иметь силу до трех баллов. Вторая волна геомагнитной активности, более сильная, продлится с 10 по 13 октября, достигая мощности в четыре балла. Заключительная буря ожидается с 22 по 24 октября с аналогичной интенсивностью в три балла.

Медики рекомендуют заранее принять меры для снижения негативного влияния. Для улучшения состояния крови и снятия боли можно использовать специальные препараты. В момент бури стоит принять успокоительные средства, такие как валериана. Людям с проблемами сердца важно иметь при себе назначенные лекарства, а прогулки на свежем воздухе помогут предотвратить одышку.

Для тех, кто более чувствителен к магнитным бурям, врачи советуют консультацию для возможной корректировки лечения. Также для укрепления организма полезны процедуры закаливания — контрастный душ, обливание холодной водой или посещение сауны помогут укрепить иммунитет.