Многие люди, страдающие от гипертонии, сталкиваются с неожиданным повышением давления, даже принимая назначенные лекарства. Эта ситуация вызывает беспокойство и недоумение: почему терапия не дает ожидаемого эффекта?

Одной из распространенных причин может быть несоблюдение всех рекомендаций врача. Пропуск приема медикаментов, самостоятельное изменение дозировки или нарушение графика лечения могут свести на нет пользу от терапии. Важно строго придерживаться предписанного плана и не вносить в него изменения без консультации со специалистом.

Еще одной причиной может стать неправильно подобранное лечение. Иногда комбинация препаратов не подходит конкретному пациенту, и требуется коррекция терапии. Обратитесь к врачу для пересмотра назначений и подбора более эффективных средств.

Не менее важно правильно измерять давление. Делать это следует в спокойном состоянии, избегая измерений сразу после еды, физической нагрузки или курения. Неправильно наложенная манжета тонометра тоже может искажать результаты. Точные показатели помогут лучше контролировать ситуацию и вовремя принять меры.

Образ жизни и питание играют существенную роль в контроле давления. Избыточное потребление соли, алкоголя, тонизирующих напитков негативно сказывается на состоянии сосудов. Старайтесь придерживаться здоровой диеты и избегать вредных привычек.

Иногда повышение давления связано с факторами, которые трудно контролировать: стресс, инфекционные заболевания, обострение хронических недугов. В таких случаях необходимо устранить первопричину, чтобы нормализовать состояние.

Что делать, если давление продолжает оставаться высоким? Ведите дневник самоконтроля: измеряйте давление утром после пробуждения и вечером в одно и то же время. Если показатели держатся выше 130/80 мм рт. ст. для лиц до 65 лет и 130–139/80 мм рт. ст. для тех, кто старше, на протяжении двух недель, обратитесь к врачу. Возможно, потребуется изменить дозировку или подобрать другие препараты.

При резком повышении давления свыше 180 мм рт. ст. необходимо принять экстренные меры. Используйте препараты быстрого действия, рекомендованные врачом для таких случаев. Если облегчение не наступает в течение 30 минут, не откладывайте вызов скорой помощи.

Помните, что ваше здоровье зависит от внимательного отношения к себе. Следуйте рекомендациям специалистов, не игнорируйте тревожные симптомы и своевременно обращайтесь за медицинской помощью. Это поможет сохранить качество жизни и избежать серьезных осложнений.