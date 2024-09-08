Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и подагрой рекомендуется избегать употребления помидоров. Об этом предупредила врач-терапевт и диетолог Галина Волкова, заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, в интервью РИА Новости.

Влияние помидоров на ЖКТ

По словам эксперта, томаты содержат лимонную и яблочную кислоты, которые могут вызвать неприятные симптомы, такие как изжога и боль в желудке. Для людей с заболеваниями ЖКТ, особенно в стадии обострения, употребление этих продуктов может ухудшить состояние. Кислоты, содержащиеся в помидорах, стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, что может усугубить дискомфорт и повысить риск осложнений.

«Помидоры активизируют моторику желудка и кишечника, что в период обострения только усиливает негативные ощущения и вызывает обострение заболеваний», — объяснила Волкова.

Помидоры и подагра

Кроме того, помидоры могут быть вредны для людей, страдающих подагрой — заболеванием, при котором в организме накапливается мочевая кислота. Врач объяснила, что употребление помидоров способствует задержке ее выведения , что может вызвать обострение недуга и привести к болям в суставах.

«В период обострения подагры особенно важно избегать продуктов, которые могут замедлять выведение мочевой кислоты», — подчеркнула специалист.

Как снизить риски

Для тех, кто любит помидоры, но сталкивается с проблемами со здоровьем, важно помнить о мерах предосторожности. Врач рекомендует уменьшить количество потребляемых томатов или заменить их на менее кислые овощи, особенно в периоды обострения хронических заболеваний. Здоровое питание должно быть сбалансированным, а предпочтение следует отдавать продуктам, которые не оказывают раздражающего воздействия на желудок и не способствуют накоплению вредных веществ в организме.

Таким образом, помидоры, являясь полезным и вкусным продуктом, не всегда подходят людям с определенными заболеваниями. Соблюдение рекомендаций врача поможет избежать нежелательных последствий и сохранить здоровье.