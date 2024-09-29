Врач-терапевт Яна Шмелева рассказала РИА Новости, что не все виды чипсов оказывают негативное воздействие на здоровье — существуют те, которые могут быть даже полезными. В частности, она отметила чипсы, изготовленные из морских водорослей, как здоровую альтернативу привычным снекам.

По словам Шмелевой, такие чипсы содержат антиоксиданты и йод, который играет важную роль в поддержании нормальной работы организма. В дополнение, они обогащены витамином С и способствуют снижению уровня холестерина в крови.

Также врач подчеркнула, что чипсы из морских водорослей содержат много клетчатки, которая улучшает пищеварение и поддерживает баланс микрофлоры в кишечнике. Помимо этого, в них присутствует бета-каротин, который полезен для кожи, помогает сохранять её увлажнённой и защищает от вредного воздействия солнечных лучей.