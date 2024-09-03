Инсульт – это опасное состояние, которое может привести к инвалидности или даже смерти. И хотя многие факторы риска, такие как наследственность и возраст, нам неподвластны, есть одна область, где мы можем взять ситуацию под контроль – это наше питание.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов сообщил в интервью РИА Новости, что продукты с высоким содержанием скрытой соли и сахара – это настоящие “бомбы замедленного действия” для наших сосудов. Соль повышает кровяное давление, а сахар и насыщенные жиры способствуют развитию хронического воспаления и атеросклероза.

Газированные напитки, торты, пирожные, готовые десерты, майонез, кетчуп, различные заправки для салатов, белый хлеб и пакетированные соки – все эти продукты, которые мы так любим, могут существенно увеличить риск инсульта.

Полуфабрикаты и фастфуд – еще одна опасная категория. Они содержат не только избыток соли и сахара, но и трансжиры, эмульгаторы, загустители и другие вредные добавки. Чипсы, сухарики, готовые завтраки, картошка фри, гамбургеры, наггетсы, замороженная пицца, консервы – все это лучше исключить из своего рациона или свести к минимуму.

Что же тогда есть? Эксперты рекомендуют придерживаться “средиземноморской” диеты, которая считается одной из самых полезных для сердца и сосудов. Овощи, фрукты, рыба, морепродукты, бобовые, молочные продукты, оливковое масло и орехи – вот основа этого рациона. А вот красное мясо лучше ограничить.

“Средиземноморская” диета богата омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и другими полезными веществами, которые помогают пищеварению, снижают уровень глюкозы и холестерина в крови. Кроме того, она способствует развитию полезной микрофлоры кишечника, что положительно влияет на здоровье всего организма.

Помните, что правильное питание – это не только залог стройной фигуры, но и важный шаг к профилактике инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Сделайте выбор в пользу здоровой пищи, и ваше сердце скажет вам спасибо!