Некоторые медицинские препараты могут неожиданно усиливать аппетит и приводить к набору веса, рассказал врач общей практики Александр Мясников в одной из программ на российском телевидении. Он отметил, что препараты, применяемые при лечении шизофрении, известны своим побочным эффектом в виде значительного увеличения массы тела. Это может стать проблемой для пациентов, поскольку отказаться от этих лекарств нельзя.

Также врач подчеркнул, что лекарства, используемые для борьбы с диабетом второго типа, могут вызывать аналогичный эффект. Эти препараты влияют на гормональный фон, что, в свою очередь, способствует усилению чувства голода. Это особенно важно для пациентов, которые уже борются с избыточным весом.

Помимо этого, врачи-диетологи рекомендуют обратить внимание на продукты, которые помогают уменьшить аппетит. Например, яйца, авокадо, картофель и хумус могут способствовать поддержанию чувства сытости на более длительное время.