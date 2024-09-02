Осень и зима — непростое время для здоровья школьников. С наступлением холодов значительно возрастает риск заражения различными инфекционными заболеваниями. Педиатр Евгения Малыгина из «СМ-Клиника» поделилась с «Газетой.Ru» своим мнением о том, какие болезни чаще всего поражают детей в этот период и как их можно предотвратить.

Наиболее распространенными заболеваниями в осенне-зимний период остаются острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). По словам педиатра, эти заболевания вызываются различными вирусами, такими как риновирус, аденовирус, грипп, парагрипп, РС-вирус и даже Covid-19. Симптомы ОРВИ могут варьироваться от легких, как насморк и боль в горле, до тяжелых состояний с высокой температурой и интоксикацией, которые иногда приводят к осложнениям.

Малыгина отметила, что ОРВИ обычно поражает верхние дыхательные пути и проходит самостоятельно. Однако важно следить за состоянием ребенка и при необходимости обращаться к врачу. В некоторых случаях потребуется точная диагностика для выявления конкретного вируса, чтобы избежать возможных осложнений или развития бактериальной инфекции.

Кроме того, педиатр напомнила, что существуют и так называемые атипичные возбудители, такие как микоплазмы и хламидии. По данным прошлого осенне-зимнего сезона, эти микроорганизмы часто становились причиной атипичной пневмонии, особенно среди школьников. Опасность таких инфекций заключается в том, что они могут начинаться как обычное ОРВИ — с повышенной температуры, насморка и сухого кашля, — и симптомы не всегда указывают на развитие пневмонии. Поэтому особенно важно своевременно обращаться к педиатру для точной диагностики и назначения соответствующего лечения, включая антибактериальную терапию.

Также осенью активизируются кишечные вирусы, среди которых одним из наиболее распространенных является ротавирус. В холодное время года часто фиксируются вспышки вирусного гастроэнтерита, вызванного ротавирусом. Заболевание начинается внезапно с резкого повышения температуры, рвоты, диареи и часто сопровождается симптомами ОРВИ.

Очень важно в такой ситуации не допустить обезвоживания организма, подчеркнула Малыгина. Родителям необходимо внимательно следить за состоянием ребенка, своевременно выявлять признаки обезвоживания и обеспечивать правильное питье. В случае ухудшения состояния следует незамедлительно обратиться к врачу, который поможет установить диагноз и назначить лечение, включая использование глюкозо-солевых растворов для оральной регидратации.

Таким образом, в осенне-зимний период особенно важно уделять внимание здоровью школьников. Своевременное обращение к врачу и правильный уход помогут избежать серьезных осложнений и поддержать здоровье детей в этот сложный сезон.