С детства многие из нас приучены к супу, который считается неотъемлемой частью обеда. Одни любят это блюдо, другие едят его только из-за традиций. Но каково мнение специалистов о необходимости супа в ежедневном рационе?

В беседе с «Радио 1» врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал, что суп чаще всего рекомендуется для детей, особенно с точки зрения поддержания здоровья пищеварительной системы. Он отметил, что регулярное употребление супа на обед положительно влияет на пищеварение, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или панкреатит. Эти заболевания часто сопровождаются периодическими обострениями, и суп может помочь снизить частоту таких обострений и улучшить общее самочувствие.

Однако Калинчев подчеркнул, что суп не является универсальным решением для всех. Например, людям с лишним весом он не рекомендует включать это блюдо в свой рацион. По его словам, суп создает ложное ощущение сытости, подобное тому, как если бы человек просто выпил воды. Это приводит к тому, что человек недоедает более питательных продуктов, быстро снова начинает испытывать голод и чаще перекусывает, что не способствует контролю веса.

Суп, по мнению врача, особенно полезен детям и тем, кто страдает обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Однако Калинчев также отметил, что чрезмерное давление со стороны родителей может привести к тому, что дети будут испытывать отвращение к этому блюду. Важно не навязывать ребенку суп, чтобы не сформировать у него негативное отношение к здоровому питанию.

Подводя итог, Калинчев подчеркнул, что суп может быть полезным элементом рациона, но его употребление должно учитывать индивидуальные особенности организма и предпочтения каждого человека.