Терапевт и диетолог из Уфы, Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор, поделилась советами по поводу привычек, которые могут негативно сказаться на здоровье женщин. Врач выделила несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание.

Одной из вредных привычек, по мнению специалиста, является ношение стрингов. Регина объясняет, что тесное белье способствует контакту флоры прямой кишки с флорой влагалища и мочеиспускательного канала. Это может привести к развитию инфекций. В 80% случаев причиной цистита становится кишечная палочка — бактерия, которая обычно присутствует в организме, но при попадании в мочеиспускательный канал может вызывать воспаление и неприятные симптомы.

Еще один вредный фактор — использование ежедневных прокладок. По мнению врача, теплая и влажная среда, создаваемая таким способом, становится идеальной для размножения бактерий, что может привести к развитию цистита или молочницы. Альтернативой служит более частая смена нижнего белья в течение дня. Регина рекомендует носить с собой сменное белье и при необходимости менять его несколько раз в день, чтобы избежать проблем.

Также врач обратила внимание на популярную в последнее время добавку — коллаген. Она предупредила, что коллаген — это всего лишь белок, который распадается в желудочно-кишечном тракте на аминокислоты и не приносит обещанных результатов для кожи и суставов. Более того, добавки с коллагеном могут нести риски, так как содержат не всегда безопасные компоненты, включая токсичные вещества и тяжелые металлы. Регина подчеркивает, что БАДы не проходят тщательные клинические исследования, что делает их потенциально опасными для здоровья.

Таким образом, врач советует женщинам быть внимательнее к выбору повседневных привычек и продуктов, чтобы сохранить здоровье и избежать ненужных рисков.