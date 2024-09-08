Инсульт — это чрезвычайно опасное состояние, которое требует незамедлительной медицинской помощи. Врач-кардиолог Константин Гуков, заведующий терапевтическим отделением стационара в Черноголовке, напомнил, что важно быстро распознать признаки инсульта и сразу же вызвать скорую помощь. Своевременное вмешательство может существенно повысить шансы человека на восстановление, а иногда и на выживание.

Признаки, которые могут указывать на инсульт, включают резкую головную боль, искажение лица (асимметрию), трудности с речью, проблемы с координацией и зрением. Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, незамедлительно звоните в скорую. Чем быстрее пострадавшему окажут помощь, тем выше вероятность вернуть его к нормальной жизни.

До приезда врачей важно правильно помочь человеку. Не следует давать ему еду или воду, поскольку при инсульте существует риск подавиться. Лучше всего уложить больного на бок, приподнять ему голову и освободить шею от тесной одежды, расстегнув воротник или шарф. Это облегчит дыхание. Также полезно открыть окно, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха. Если человек чувствует холод, его можно укрыть одеялом, чтобы сохранить тепло.

Если больной теряет сознание, рекомендуется использовать нашатырный спирт, чтобы попытаться привести его в чувство. В случае остановки дыхания необходимо немедленно начать сердечно-лёгочную реанимацию. Даже простые действия до приезда скорой могут спасти жизнь и помочь избежать серьёзных последствий.

Главное — не терять времени. Каждая минута в случае инсульта играет решающую роль.