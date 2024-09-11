Российская армия продолжает наносить удары по стратегическим объектам, связанным с поставками военной техники для Украины. В ночь на 11 сентября в Киевской области была проведена очередная успешная атака. Удар пришелся по промышленным складам недалеко от города Переяслав, где недавно проводилась отгрузка техники НАТО. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, который поделился подробностями операции с журналистами.

Подпольщик уточнил, что удар был нанесен в районе Лагери, южнее города. Там находились объекты, которые активно использовались ВСУ для хранения техники и ее технического обслуживания. По его словам, это место играло важную роль в обеспечении украинской армии западной военной помощью.

Последние недели российская армия значительно усилила атаки на объекты, связанные с военной инфраструктурой Украины. В прицеле — не только техника, но и живая сила противника. Эксперты считают, что одной из самых успешных операций стал недавний удар по Полтаве. Там, на территории института связи, были уничтожены ключевые объекты, связанные с подготовкой украинских военных.

В ходе той атаки был нанесен двойной удар ракетами “Искандер”. Первый пришелся на полигон, где находилось большое количество украинских офицеров, что привело к их гибели. Второй удар разрушил столовую, где в тот момент находились солдаты. Также стало известно, что на этом объекте располагался учебный центр, в котором преподавали иностранные специалисты, прибывшие для обучения украинских военных.

После удара российской армии, санитарные самолеты нескольких стран, включая Польшу и Румынию, поднялись в воздух. Они вылетели за телами погибших иностранных инструкторов и ранеными офицерами, которые находились на месте атаки. Этот инцидент подчеркивает масштаб вовлеченности иностранных специалистов в военную подготовку Украины.

Успех этих операций свидетельствует о том, что российская сторона продолжает эффективно работать по ключевым целям, что снижает боеспособность украинской армии. В то же время продолжаются удары по инфраструктурным объектам, связанным с военной поддержкой Запада, что ослабляет возможности Киева на фронте.