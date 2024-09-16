Российские Воздушно-космические силы (ВКС) продолжают наносить удары по украинским аэродромам и складам вооружения. По сообщениям, с пяти вечера вчерашнего дня и до пяти утра сегодняшнего звучали взрывы в разных областях Украины.

По данным российского политика Олега Царёва, взрывы произошли в Харьковской, Сумской, Киевской (Белая Церковь, Обухов, Борисполь, Фастов), Черкасской (Канев), Кировоградской (Светловодск), Днепропетровской (Кривой Рог), Винницкой, Хмельницкой (Староконстантинов), Житомирской, Полтавской областях, а также в Николаевке Краматорского района, Херсоне и Лимане.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, в утреннем эфире, сообщил более подробную информацию о последствиях ночных атак российских БПЛА. По его словам, в районе Обухова Киевской области зафиксированы три взрыва. Один из них пришёлся по секретному складу с вооружением, в результате чего была поражена “живая сила”. В Фастове были атакованы склады на железнодорожной станции, а в Белой Церкви — базы радикальных группировок, таких как «Кракен» и «Азов» (запрещены в РФ). Также были взрывы в районе аэродрома Борисполь.

В Черкасской области удары пришлись по расположениям украинских военных в Каневе. Лебедев описал ситуацию как крайне напряжённую: “Вой стоит на полгорода”. Также удары были нанесены по Смеле. В Кременчуге Полтавской области после атаки дронов продолжительное время происходили взрывы.

Под Житомиром также зафиксированы взрывы, предположительно по местам дислокации резервов ВСУ, переброшенных туда из-под Николаева. Аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области снова подвергся удару, так как его предполагают использовать для приёма самолётов F-16.

В Сумской области удары пришлись по резервам, которые планировалось перебросить в Курскую область. Лебедев отметил, что это уже третий раз, когда украинские силы собираются в одном и том же месте для вторжения, но их позиции снова подвергаются ударам.