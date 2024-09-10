В ночь на 10 сентября произошла масштабная атака беспилотников Вооружённых сил Украины на жилые дома в Подмосковье. Одним из пострадавших районов стал город Раменское, где дроны поразили несколько многоквартирных домов, что привело к жертвам и разрушениям. Однако первоначальная информация о гибели ребёнка не подтвердилась.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в результате удара украинских беспилотников в Раменском погибла 46-летняя женщина. Ранее поступали сведения о гибели девятилетнего ребёнка, однако эти данные оказались неверными. Помимо погибшей женщины, три человека получили ранения и были доставлены в больницу. О состоянии пострадавших губернатор не уточнил, но отметил, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

После атаки жители пострадавших домов были эвакуированы. Для них организовали пункты временного размещения, где им предоставили горячее питание и все необходимые условия. Всего в таких пунктах разместили 43 человека, пострадавших от удара.

Врио главы Раменского городского округа Эдуард Малышев подтвердил, что атака дронов произошла ночью, и пострадали два многоквартирных дома — один на Спортивном проезде, другой на улице Высоковольтной. Оба здания серьёзно повреждены, и на месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия разрушений, а также обеспечивают безопасность жителей.

Воробьёв подчеркнул, что атака была направлена на мирных жителей, что делает произошедшее особенно трагичным. Удары пришлись на верхние этажи домов, что вызвало пожары и значительные разрушения. На данный момент ведётся расследование, а также оценивается ущерб, нанесённый жилым зданиям.

Эта атака стала частью серии ударов украинских дронов по различным регионам России, направленных на гражданские объекты.