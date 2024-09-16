Московский городской суд вынес приговор 50-летнему Давиду Чачибая, более известному как вор в законе Дато Сван. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда, Чачибая приговорён к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ: статье 210.1, касающейся занятия высшего положения в преступной иерархии, и пунктам «а» и «б» части 3 статьи 163, связанным с вымогательством, совершённым организованной группой в особо крупном размере.

Следствие установило, что Чачибая организовал преступную группу, которая в 2020 году с помощью угроз вымогала у мужчины 15 миллионов рублей. Также выяснилось, что в 2014 году, находясь в Турции, он участвовал в видеосвязи с другими криминальными авторитетами, в ходе которой ему была закреплена зона влияния в исправительных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких областей, включая Московскую, Смоленскую, Ульяновскую и Ленинградскую.

В апреле 2021 года Чачибая заочно обвинили, и ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В июне того же года его объявили в международный розыск, а в марте 2022 года задержали в Египте. Спустя два месяца он был экстрадирован в Россию.

Ранее также сообщалось о другом известном воре в законе Карабашеве, который стал настоятелем монастыря на Ладоге.