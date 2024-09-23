Каждый день под угрозой жизни, рискуя попасть под удар дронов или наткнуться на мины, Яна Чайкина и её команда волонтёров вывозят мирных жителей из приграничных районов Курской области. Своей самоотверженной деятельностью они не только спасают беженцев, но и помогают сиротам и военным. Как учитель музыки стала важной фигурой в волонтёрском движении, рассказывает РИА Новости.

Яна, родом из Суджи, никогда не была связана с военными или силовыми структурами. Она окончила педагогический институт и работала во Дворце культуры, организуя праздники и обучая детей пению. Однако весной 2022 года её жизнь резко изменилась.

«Когда через наш город проходили военные, я поняла, что нужно что-то делать. Многие были плохо одеты, раненые, и я решила помочь. Так началась моя волонтёрская деятельность», — делится Яна.

Она организовала сбор гуманитарной помощи, сначала в родном ДК, а потом расширила масштабы своей работы до целого фонда, взяв шефство над детским домом в Луганске.

При этом у Яны трое детей, и они знали о её опасных выездах. Однако матери она долгое время не рассказывала о своих действиях. Но когда поездки стали частыми, она всё же поделилась. Мать поддержала её.

С наступлением зимы Яна переехала в Курск вместе с детьми, оставив в Судже родителей. Она продолжила работу по сбору гуманитарной помощи, открыв новый склад в областном центре. Но однажды, когда начались обстрелы, ей пришлось срочно забрать старшего сына из Суджи.

«Пробраться в город было трудно — все дороги контролировались дронами и ДРГ. Но я не могла оставить маму там», — вспоминает Яна.

С тех пор она вместе с другими волонтёрами организовала эвакуацию сотен людей. Каждый день приходилось преодолевать заминированные дороги и уклоняться от атак дронов-камикадзе.

Одна из самых запоминающихся операций произошла, когда в штаб обратился москвич Дмитрий. Его родители оказались заблокированы в селе Спальное, где шли ожесточённые бои. Волонтёры пытались организовать спасение, но все дороги были заминированы и контролировались украинскими дронами. Тогда Дмитрий с другом детства решил действовать сам. Ночью они через минные поля добрались до села и вывели не только родителей, но и ещё десять человек, которые провели в подвале больше двух недель без еды и воды. Яна и её команда встретили их неподалёку и доставили в Курск.

Каждый спасённый человек — это маленькое чудо, уверена Яна. Хотя большинство беженцев уже эвакуированы, она продолжает свою работу, не оставляя без внимания тех, кому ещё требуется помощь.