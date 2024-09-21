Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Европа утратила разум, оказавшись под властью “суррогатов”. В интервью, опубликованном 21 сентября, он выразил мнение, что у западных стран нет будущего в таком состоянии.

Одним из примеров, по словам Володина, стал недавний скандал с санкциями против спортсмена, перекрестившегося на Олимпийских играх в Париже перед выступлением. Он считает это очередным доказательством того, что Европа погружается в безумие.

Володин подчеркнул, что распространение таких явлений, как пропаганда нетрадиционных отношений, смена пола, однополые браки и участие трансгендеров в спорте, разрушает нравственные основы общества. Он добавил, что трансгендерные спортсмены, участвуя в соревнованиях, несправедливо соревнуются с женщинами, побеждая благодаря физиологическим преимуществам. По его словам, ситуация в политике похожа, когда трансгендеры попадают в парламенты по женским квотам.

Володин также отметил, что деградация общества делает его более управляемым, а политики в Европе способствуют разрушению моральных устоев. Социологические исследования показывают, что в таких странах, как Швейцария, Германия, Испания, Италия и Швеция, доля трансгендеров продолжает расти. В заключение Володин подчеркнул, что Россия не приемлет подобную политику.