Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре внимания, продолжая свою борьбу за право на досрочную пенсию. 14 сентября 2024 года стало известно о её планах продолжить судебные разбирательства с Пенсионным фондом России. Уже не первый год балерина стремится отстоять свои права на получение льготной пенсии, полагающейся артистам балета, однако встречает на пути многочисленные препятствия.

Ещё в июле 2024 года Волочкова и её адвокаты подали иск в суд, чтобы оспорить отказ в назначении пенсии. Однако Мещанский районный суд Москвы вернул этот иск, посчитав его неподсудным. Несмотря на неудачи, Анастасия не сдаётся и намерена вновь обратиться в суд, но на этот раз выбрать другую судебную инстанцию.

Основной аргумент Волочковой в том, что её многолетний стаж работы на сцене соответствует требованиям для досрочного выхода на пенсию. Согласно закону, артисты, исполнявшие сольные партии в балете, имеют право на досрочную пенсию при стаже не менее 15 лет. В её случае, по официальным данным, стажа не хватает всего 6 месяцев, однако Анастасия уверена, что фактически эти годы она уже “натанцевала”. Недавние поиски позволили её юристам обнаружить дополнительные месяцы стажа, которые ранее не были учтены. Эти данные будут представлены в новом иске.

Ранее Волочкова уже сталкивалась с трудностями в суде, когда пыталась доказать свой стаж в процессе против Большого театра. После увольнения из этого учреждения в 2003 году она успешно развивала свою карьеру на сольных проектах, но проблема с подтверждением стажа для пенсии остаётся нерешённой.

По её словам, это дело касается не только её лично, но и всех артистов балета, которые сталкиваются с подобными трудностями при оформлении пенсии. Анастасия настаивает, что за 30 лет на сцене заслужила право на льготную пенсию и будет добиваться справедливости.

С новыми доказательствами она надеется на положительный исход дела, несмотря на прежние неудачи в судебных разбирательствах.