Суд заочно вынес приговор актеру Алексею Панину (признан физическим лицом, исполняющим функции иноагента в РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), приговорив его к шести годам лишения свободы. Он был признан виновным в оправдании терроризма. Также ему на три года запретили администрировать интернет-ресурсы. Поводом для дела стал пост Панина, поддерживающий инцидент на Крымском мосту. Сам Панин, который сейчас живет в США, не комментировал решение суда, которое пока не вступило в силу.

Второй западный окружной военный суд вынес постановление, согласно которому Панин получил приговор за публичные действия в интернете, оправдывающие терроризм. Обвинение изначально настаивало на шести годах заключения и длительном запрете на деятельность в сети.

В октябре 2022 года, находясь за рубежом, актер разместил в мессенджере материалы, доступные широкой публике, одобряющие террористические действия. Об этом сообщила прокуратура Москвы, отметив, что расследование велось в соответствии с общими судебными процедурами.

В день суда, 26 сентября, были заслушаны два свидетеля. Первым стал сотрудник антиресурсного центра, обнаруживший пост актера и передавший его на анализ. Второй свидетель случайно увидел пост в Telegram и выразил свое возмущение его содержанием.

Приговор еще не вступил в законную силу. Как пояснил адвокат Андрей Гривцов, отсчет срока начнется с момента задержания и помещения Панина под стражу. До этого времени он считается несудимым, и значит, остается множество условий для исполнения приговора.

Адвокат Александр Пачуев добавил, что заочный приговор может быть оспорен. Он предположил, что назначенный адвокат должен подать апелляцию, что может занять около двух месяцев.