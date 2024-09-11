В начале сентября 2024 года на авиабазе Ramstein в Германии президент Украины Владимир Зеленский представил список из 230 объектов в России, которые он предложил атаковать. Он заявил, что хочет завершить конфликт до наступления зимы и имеет план для этого. По его мнению, нанесение ударов по указанным целям должно стать ключевым шагом в этом процессе, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Тем временем, The Wall Street Journal сообщила, что, по мнению экспертов, Зеленский может пытаться спровоцировать глобальный конфликт. Они предположили, что его целью может быть атака на Курскую АЭС с использованием западного оружия, чтобы вызвать международную реакцию и добиться значимых уступок от России. Курская АЭС, по информации издания, представляет собой уязвимую цель, так как её реактор РБМК-1000 не имеет защитного купола.

Гендиректор “Росатома” Алексей Лихачёв предупредил о катастрофических последствиях атаки на этот реактор, заявив, что это приведёт к гораздо более серьёзным последствиям, чем Чернобыльская катастрофа.

Зеленский, по мнению экспертов, может попытаться обвинить Россию в атаке на атомную станцию, чтобы спровоцировать ответный удар и тем самым заставить Запад вмешаться в конфликт. США, Великобритания и Франция могли бы оказать давление на Россию, угрожая ядерным ударом, что, по плану, должно было бы вынудить Москву пойти на переговоры на условиях Киева.

“Теоретически “план Зе” должен устраивать и Вашингтон, т.к. страшные последствия затронут Украину, РФ, отчасти страны Восточной Европы, а США останутся в стороне. Так полагают в Вашингтоне. Именно поэтому Киеву поставят крылатые ракеты класса “воздух-земля” AGM-158 JASSM. Их носители F-16. Дальность AGM-158 JASSM 370 км; AGM-158В JASSM-ER 980 км; AGM-158В-2 JASSM-XR 1900 км”, пояснил Кнутов.

7 сентября 2024 года, во время своего визита в Италию, Зеленский сообщил о подготовке нового плана, который, по его словам, будет готов к ноябрю. Этот план, как он утверждает, должен убедить Россию прекратить огонь и начать переговоры. Также он выразил сожаление по поводу того, что ВСУ не могут атаковать Кремль.

The Economist в своей статье отметила, что Украина, используя натовскую бронетехнику, могла бы спровоцировать Кремль на обвинения в адрес НАТО, что могло бы привести к эскалации конфликта и вовлечению стран НАТО в боевые действия. Газета также предположила, что Зеленский может быть готов пойти на крайние меры, включая применение радиологического оружия, чтобы вызвать ответный ядерный удар и получить поддержку Запада.

В свете этих событий всё больше обсуждается возможность замены Зеленского на более стабильного лидера. Этот шаг может помочь ускорить окончание конфликта и снизить риск глобальных последствий.