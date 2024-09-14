Вооружённые силы Украины имеют ограниченные возможности для нанесения ударов по целям в глубине России, полагает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса. В беседе с «Лентой.ру» он высказал мнение о способности Киева использовать западное оружие для таких атак.

Эксперт отметил, что ракеты, которые ранее были переданы Украине, обладают дальностью до 300 километров. По его словам, этого недостаточно для поражения крупных городов, таких как Москва или Санкт-Петербург. Основными целями для украинских войск, скорее всего, останутся Крымский мост, Севастополь, а также регионы, прилегающие к границе с Украиной, такие как Курская, Белгородская и Брянская области. Дандыкин подчеркнул, что российская сторона осведомлена о возможных угрозах и готовится к ним.

Кроме того, Дандыкин выразил мнение, что Киев пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией. Он напомнил о многократных заявлениях украинского президента Владимира Зеленского о нехватке оружия и необходимости прямой помощи со стороны западных солдат. По словам эксперта, Украина уже передала США и Великобритании списки с потенциальными целями на территории России, включая военные базы, топливные склады и командные пункты. Однако западные страны пока не предоставили ракет достаточной дальности, чтобы нанести удары по этим объектам.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники, ранее сообщало, что украинские власти планируют использовать американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow для атак на авиабазы в России. Однако в Пентагоне заявили, что многие из заявленных целей находятся вне зоны досягаемости этих систем, что значительно снижает возможности для успешных ударов.

Дандыкин подчеркнул, что Украина продолжает усилия по вовлечению НАТО в боевые действия, однако на данный момент западные союзники ограничиваются предоставлением консультантов, частных военных компаний и отставников, а не регулярных войск.