Запасы западных ракет у Вооружённых сил Украины, возможно, не так велики, как пытается представить Киев, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В интервью «Ленте.ру» он предположил, что количество ракет ATACMS и других типов может измеряться всего лишь десятками.

Дандыкин отметил, что российские силы активно уничтожают запасы ракет противника. Так, недавно был нанесён удар по сухогрузу в Одессе, который перевозил боеприпасы, а также по складам в других городах. Эксперт выразил мнение, что частые просьбы Украины о дополнительной военной помощи могут свидетельствовать о том, что у неё не хватает ракет.

На сегодняшний день ВСУ располагают ракетами с дальностью до 300 километров, но Киев уже запросил у западных партнёров боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии до тысячи километров. Однако, по словам Дандыкина, остаётся вопрос, передадут ли эти ракеты в будущем.

Эксперт также подчеркнул, что Украина получает экспортные версии ракет, которые обладают урезанными характеристиками по сравнению с оригинальными образцами. Многие страны, включая США, стремятся не передавать самые передовые технологии, опасаясь, что они могут попасть в руки противника.