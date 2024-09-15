Военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что Россия обладает возможностью ликвидировать американский флот, находящийся в Средиземном море, в случае атаки на ЧФ РФ. Об этом он сказал в интервью NEWS.ru, комментируя недавние заявления генерала Дэвида Петреуса, бывшего главнокомандующего ЦРУ, о том, что Вашингтон направлял Москве угрозы.

Дандыкин подчеркнул, что в настоящее время США активно поддерживают Украину, стремясь усилить свои действия в регионе. Он отметил, что для Америки вопрос Севастополя остаётся болезненным, поскольку они не смогли превратить этот город в свою военно-морскую базу. Если напряжённость между Россией и США продолжит нарастать, эксперт считает, что Россия может предпринять решительные шаги, вплоть до уничтожения американских сил в Средиземном море. Особенно это возможно, если будет угроза применения ядерного оружия — тактические ядерные удары могут привести к использованию стратегических вооружений.

Кроме того, Дандыкин подчеркнул, что Соединённые Штаты стараются избегать открытых военных столкновений, напоминая, как они в прошлом держались в стороне от прямого участия в Первой и Второй мировых войнах на ранних стадиях. По его мнению, высказывания Петреуса отражают больше желания, чем реальность. Он также отметил, что лидеры стран, таких как Украина, Польша и США, часто делают громкие заявления, но это не всегда соответствует фактической ситуации.

Исторически Черноморский флот России неоднократно демонстрировал свою стойкость и способность выдерживать давление, даже в самые тяжёлые времена.