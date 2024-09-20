Вблизи села Колодное в Курской области был сбит беспилотник, длина которого составила около трёх метров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным данным, этот дрон может быть новой украинской разработкой под названием “Паляниця”. Официальных комментариев от Минобороны России по данному инциденту пока не поступало, но информацию прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Да, это «Паляниця», в этом есть логика, действительно, я посмотрел дрон. Судя по тому, как он изготовлен, — это изделие украинской оборонки. Они говорили как раз об этом», — рассказал он порталу Life.ru.

Аналитик отметил, что дрон весьма опасен, так как несет больше взрывчатки, однако он очень шумный, что позволяет его обнаруживать и сбивать.

Особенность сбитого беспилотника заключается в том, что он был оснащён реактивным двигателем, а не традиционным винтом. Несмотря на повреждения, эксперты отмечают, что размер устройства составлял около 3,5 на 2,5 метра, а скорость полёта достигала 400–500 километров в час. Боевая часть дрона могла весить до 100 килограммов, а его дальность действия оценена в пределах 400–700 километров.

Информация о разработке такого беспилотника Вооружёнными силами Украины впервые появилась около месяца назад. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее заявлял, что Украина имеет дроны, способные поражать цели на расстоянии до 1800 километров, что станет ключевым элементом стратегии в противостоянии с Россией.