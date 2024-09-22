Военный аналитик Василий Дандыкин рассказал о ключевых характеристиках истребителей Saab JAS 39 Gripen и Eurofighter, которые Украина намерена получить от Запада. По его мнению, эти боевые машины являются весьма современными и могут на равных конкурировать с американскими F-16.

В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что Gripen — это шведский истребитель, обладающий отличными боевыми показателями. Eurofighter, который был разработан усилиями нескольких европейских стран, также выделяется своей передовой технологией, и, по мнению эксперта, даже превосходит F-16 по ряду параметров.

Несмотря на высокие боевые качества этих самолётов, Дандыкин подчеркнул, что обучение украинских пилотов для работы на таких машинах займёт продолжительное время. Это связано с технической сложностью и требованиями к подготовке.

Он также выразил сомнения относительно того, будет ли Киев действительно обеспечен истребителями Gripen, несмотря на обширные запросы украинской стороны. В то же время эксперт отметил, что даже при возможных поставках, данные машины могут стать уязвимыми в боевых условиях. «Наши лётчики знают, как справляться с такими угрозами», — резюмировал он.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о консультациях с Западом по поводу передачи этих двух типов истребителей. Ожидается, что вскоре Украина объявит о результатах переговоров. Напомним, что ранее Киев уже получил истребители F-16 от Дании, Нидерландов и США, но один из этих самолётов был потерян украинскими ВВС уже в августе.