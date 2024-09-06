Российские ВС прорвали линию обороны ВСУ, созданную на территории ДНР еще в 2014 году. Об этом сообщил военный эксперт Эдуард Басурин. По его словам, российские силы уже заняли несколько населенных пунктов, которые долгое время были предметом ожесточенных сражений между украинскими войсками и ополчением.

Басурин отметил, что линия обороны, существовавшая на протяжении многих лет, полностью разрушена. Войска РФ продвигаются вперед, обходя украинские позиции с флангов, что заставляет противника отступать и оставлять укрепленные пункты.

За последний месяц российские подразделения освободили более 20 населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Это привело к значительному продвижению в сторону ключевых городов, таких как Селидово, Покровск, Мирноград и Угледар, которые имеют стратегическое значение для украинской обороны.

Такое развитие событий подчеркивает значимость последних наступательных действий российской армии. Прорыв оборонительных линий ВСУ может существенно повлиять на дальнейший ход боевых действий и изменить расстановку сил в регионе.