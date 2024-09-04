Российские войска нанесли удар по международному аэропорту имени Данилы Галицкого во Львове, в результате чего были уничтожены два украинских истребителя МиГ-29, а также поврежден самолет Су-24М. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он отметил, что аэропорт активно используется украинскими вооруженными силами для военных целей, что делает его важным объектом для ударов.

После атаки местные власти приняли решение перекрыть движение по Скниловскому мосту, откуда открывается обзор на аэропорт. По мнению эксперта, это может быть связано с тем, что с данного места хорошо видно перемещение военной техники на территории аэропорта.

Вскоре после удара в интернете появились видео, на которых зафиксирован момент падения, предположительно, крылатой ракеты. На кадрах можно увидеть искры и воспламенение, что, по словам Рожина, указывает на типичное поведение топлива в ракетах, используемых в зенитно-ракетных комплексах. Эксперт также подчеркнул, что разрушения и взрывная волна свидетельствуют о применении снарядов с относительно малой боевой частью, что связано с особенностями застройки в этом районе.

Таким образом, удар по львовскому аэропорту стал очередным эпизодом в продолжающемся конфликте, подчеркивая важность этого объекта для обеих сторон.