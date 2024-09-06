Поставка Великобританией ракет Martlet Украине не окажет значительного влияния на ход специальной военной операции, считает военный аналитик Вадим Мингалев. По его мнению, эти ракеты, хотя и предназначены для поддержки противовоздушной обороны Украины, не смогут кардинально изменить ситуацию. Эксперт отметил, что данный тип вооружения устарел по сравнению с российскими системами ПВО, такими как С-300, С-400 и С-500.

Мингалев в интервью с “Известиями” подчеркнул, что Запад пытается затянуть конфликт, поставляя оружие Киеву, но эти действия лишь продлевают сопротивление, не меняя общего хода событий. Он также указал, что, несмотря на эти поставки, российские Вооружённые силы продолжат свою наступательную тактику, нанося удары по ВСУ для достижения целей спецоперации. Первую партию ракет Martlet планируется доставить Украине до конца года, а стоимость контракта составляет порядка 213 миллионов долларов.

Другие эксперты поддерживают точку зрения, что поставки западного вооружения не в силах обеспечить полноценную защиту Украины. Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова, в своём интервью отметил, что украинская противовоздушная оборона испытывает серьёзные трудности. Он объяснил, что помощь со стороны Запада поступает не в полном объёме, а техника, которую получает Украина, трудно интегрировать в единую систему ПВО.

Также внимание к проблемам ПВО Украины привлекла статья в The Wall Street Journal. Журналисты отметили, что удары российских войск выявили слабые стороны в защите страны, особенно в августе, когда атаки РФ серьёзно повредили украинскую инфраструктуру. После этого Украина обратилась к своим союзникам с просьбой снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Таким образом, хотя поставки вооружения, такие как ракеты Martlet, могут временно усилить обороноспособность Украины, они не смогут переломить ход конфликта.