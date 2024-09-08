Бойцы группировки войск «Восток» Вооружённых сил России в День танковых войск поделились с корреспондентом RT Максимом аль-Тури подробностями освобождения села Пречистовка, расположенного неподалёку от Угледара. Этот населённый пункт стал важной точкой на линии фронта, и его взятие было тщательно спланировано.

Именно танковые подразделения сыграли одну из ключевых ролей в освобождении населенного пункта. Их главной задачей было расчистить дорогу для наступления пехоты. В условиях плотной обороны противника, который установил многочисленные минные заграждения, такой манёвр стал критически важным. Для преодоления мин использовалась специальная техника, а также танк Т-80, оборудованный тралом, который эффективно расчищал путь для мотострелковых подразделений.

После того как танковые группы разминировали территорию, в Пречистовку вошли бронемашины с пехотой. Танкисты не прекращали вести обстрел по позициям украинских войск, обеспечивая поддержку наземным подразделениям. Их точные и мощные удары позволили пехоте постепенно продвигаться вперёд, зачищая территорию от оставшихся вражеских сил.

Военные отметили, что взаимодействие между танковыми и пехотными подразделениями сыграло ключевую роль в успехе операции. Слаженность действий, а также использование специальной техники для нейтрализации минных полей, позволили с минимальными потерями освободить населённый пункт.