Украинский военнопленный Виталий Панченко признался в избиении мирного жителя Суджанского района Курской области. Он рассказал, что прибег к насилию из-за того, что мужчина двигался слишком медленно, когда ему было приказано забраться в кузов транспортного средства. В качестве наказания Панченко несколько раз ударил его прикладом оружия. Во время допроса, проведённого журналистами «ТАСС», пленный признал, что его действия были необоснованными, и он не понимает, почему применил силу.

Панченко также сообщил, что он был не единственным, кто избивал гражданских в тот день. Его сослуживец с позывным Куля также участвовал в насилии. Однако, по словам пленного, его товарищ уже погиб. Эти события произошли 15 августа, когда украинские боевики в Суджанском районе совершали акты мародёрства и грабежей.

Спецназ “Ахмат” 15 августа провёл операцию против двух отрядов ВСУ, которые терроризировали местное население. Генерал Апти Алаудинов лично допросил задержанных украинских военных. Он сообщил, что есть неопровержимые доказательства причастности этих бойцов к убийствам гражданских лиц. На видеозаписях, которые видел Алаудинов, зафиксированы расстрелы мирных жителей, убитых выстрелами в затылок.

Признания Панченко, как и видеоматериалы, подтверждают факты жестокости со стороны ВСУ, которые не ограничивались простым мародёрством. Это дело вновь подчёркивает суровую реальность боевых действий и их последствия для мирного населения.