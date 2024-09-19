Во время допроса украинский военнопленный Александр Гусак признался в том, что по приказу командира открыл огонь по троим пленным российским солдатам.

РИА Новости со слов Гусака сообщает, что подразделению украинского боевика поручили расстрелять поезд с российскими военными. Нападение нужно было совершить у населенного пункта Коренева в Курской области. Солдаты окопались у железнодорожных путей, и в ходе боя Гусак захватил в плен троих российских военнослужащих.

По его словам, командир поставил его перед жестоким выбором: либо он выполнит приказ и откроет огонь по пленным, либо сам будет расстрелян. Под давлением приказа Гусак выстрелил в российских солдат, спрятавшись за кустами. Он также отметил, что подобные приказы были отданы и другим солдатам ВСУ.