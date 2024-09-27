В результате ракетного удара по городу Измаил были повреждены объекты портовой инфраструктуры, включая склады с западной бронетехникой. Как сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев, среди погибших есть наемники.

По его словам, удар пришелся на склады, где в течение недели накапливалась техника, доставленная паромами. Среди поврежденного оборудования были самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм и зенитные установки «Гепард». Также пострадали украинские военнослужащие и румынские наемники. По предварительным данным, от 12 до 15 человек были доставлены в больницы.

Этот удар стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам. Российская армия регулярно наносит удары по инраструктуре, связанной с размещением военной техники и личного состава противника, а также по военным, энергетическим и промышленными объектам, системам управления.