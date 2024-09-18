На границе Курской и Сумской областей продолжаются ожесточенные боевые действия. Источники сообщают о столкновениях возле села Веселое, которое расположено на фланге российской группировки. В частности, внимание привлекают действия 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Однако реальная ситуация несколько отличается от некоторых сообщений в сети, утверждает Telegram-канал «Военная хроника».

По информации канала, колонна украинской бронетехники, включающая БМП CV90, Marder 1A3 и другие машины, была уничтожена на российской территории, примерно в полутора километрах от границы. Кроме того, появились сообщения о том, что в боях был замечен Leopard 2, однако некоторые источники утверждают, что это был шведский Stridsvagn 122 — оба танка находятся на вооружении ВСУ.

Как отмечает «Военная хроника», ситуация в Курской области типична: украинские войска передвигаются по дорогам и подвергаются ударам российской артиллерии и дронов-камикадзе. Их передвижения отслеживаются беспилотниками, что приводит к большим потерям в технике. Примечательно, что аналогичная тактика использовалась ВСУ еще летом 2023 года в Запорожской области, и, судя по всему, значительных изменений с тех пор не произошло.

Интерес вызывает тот факт, что 21-я бригада ВСУ ранее находилась в резерве и не участвовала в активных боевых действиях, находясь в районе Кременной. Однако к концу августа 2024 года бригада понесла серьезные потери в боях на Сумском направлении, что могло вынудить командование Украины направить ее на новые участки фронта. Эксперты полагают, что удар по флангу российской армии был ожидаем, и наши бойцы заранее подготовились к атаке, устроив засаду.

Военные аналитики подчеркивают, что командование ВСУ продолжает делать высокие ставки, несмотря на сложное положение на фронте, перебрасывая на курское направление все новые подразделения в надежде изменить ситуацию.