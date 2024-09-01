В Угледаре разгорается ожесточенная битва, где каждый метр земли становится ареной упорного противостояния. Российские войска ведут массированный артиллерийский обстрел, не жалея снарядов, стремясь разрушить укрепления украинских солдат.

С 31 августа артиллерия наносит сокрушительные удары, превращая в руины фортификационные сооружения. Под ударом оказались позиции в районе шахты «Южно-Донбасская 1», профилактория 3-й шахты и бетонные укрепления на окраинах города.

Очевидцы сообщают, что земля буквально содрогается от взрывов, а грохот слышен на многие километры вокруг.

«Кажется, будто цель ВС РФ – сравнять с землей всю линию обороны!», – комментируют ситуацию военные обозреватели.

Бои в районе Угледара продолжают набирать обороты. Российские войска готовятся к штурму украинских позиций, и если часть украинской группировки отступит к Селидово, атака станет неизбежной.

Новости о штурме Угледара распространяются быстро, словно лесной пожар. Этот стратегически важный город может стать ключевым в определении судьбы всего фронта.