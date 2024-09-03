Российские силы нанесли удар по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве, что вызвало значительные потери среди украинских военнослужащих. Этот центр, известный как институт связи, был атакован в момент, когда на территории проходило построение личного состава, что, по мнению аналитиков, могло привести к гибели сотен военных.

Telegram-канал “Военная хроника” предполагает, что целью удара могли стать специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые проходят подготовку под руководством зарубежных военных инструкторов. Аналитики подчеркивают, что такие специалисты часто тренируются на объектах, координаты которых давно известны российской разведке. Это существенно облегчает планирование и реализацию подобных ударов.

Сообщается, что среди уничтоженных могли быть как украинские специалисты, так и их зарубежные наставники. Это может свидетельствовать о начале активной работы иностранных военных на территории Украины, что увеличивает значимость подобных объектов для российских ударов.

Ранее информацию об ударе подтвердили представители российского подполья, указывая, что атака произошла в момент, когда на построении находилось до 600 военных. Официальные лица Российской Федерации, включая Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты РФ, также заявили о больших потерях среди украинских войск в результате этого удара.

Этот случай вновь подчеркивает важность разведывательной деятельности и оперативного реагирования на присутствие иностранных военных на территории Украины, что может сыграть ключевую роль в исходе конфликта.