Убийство военного корреспондента Рассела Бентли, известного под позывным Техас, стало трагическим стечением обстоятельств на окраине Донецка 8 апреля. Об этом в своей статье для KP.RU рассказал военкор Дмитрий Стешин.

По словам сослуживца американского добровольца Влада Евтушенко, Бентли проживал в одном из наиболее обстреливаемых районов Донецка. В день трагедии он занимался оформлением документов в администрации Петровского района, когда город подвергся обстрелам.

Техас, услышав о прилетах, поспешил на место. Там находилась техника и временный пункт одного из армейских подразделений. Необычный облик американца — акцент и ковбойская шляпа — привлекли внимание. В сочетании с позывным “Техас”, по словам Стешина, могло вызвать негативную реакцию среди военных. Они как раз изучали последствия вражеского удара и были на взводе.

Следственный комитет России завершил предварительное расследование по этому делу, установив причастность четырех российских военнослужащих к убийству журналиста. Юрист Илья Русяев отметил, что за такое преступление может грозить пожизненное заключение, так как международное право признает журналистов гражданскими лицами, защищёнными в условиях военных действий.