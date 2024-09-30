Российское наступление на Донецком фронте оказалось успешным благодаря целому ряду факторов. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин отметил ключевые моменты, повлиявшие на этот успех, среди которых — дезорганизация украинских войск, эффективное снабжение российской армии и умелое управление резервами противника.

Стешин побывал на позициях 5-й отдельной мотострелковой бригады, которая участвовала в боях за населённые пункты Красногоровка и Острое. Он подчеркнул, что ВСУ столкнулись с серьезными проблемами при переброске подкреплений на различные направления, такие как Курская область, Угледар и Селидово. Это привело к ослаблению позиций на линии фронта.

Также военкор отметил низкий уровень подготовки солдат ВСУ, которые были мобилизованы прямо с улиц, хотя среди украинских подразделений всё ещё остаются мотивированные бойцы, способные сопротивляться. Несмотря на это, российские войска продолжают наносить неприятные и неожиданные удары по противнику.

Майор Александр Трошин, Герой России, рассказал, что во время боёв за населённый пункт Острое военные РФ неоднократно перехватывали радиопереговоры ВСУ, в которых команды отдавались на английском языке, что свидетельствует о возможном участии иностранных специалистов в управлении украинскими войсками.