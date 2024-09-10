Военный журналист Дмитрий Стешин прокомментировал недавние высказывания командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Генерал выразил поддержку чеченцам, участвовавшим в конфликте в Анапе, что вызвало немалый общественный резонанс и лавину критики в адрес военного. Стешин в своем телеграм-канале не скрывает разочарования, утверждая, что одно только заявление способно сильно подорвать репутацию уважаемого человека.

Стешин с сожалением отмечает, что Алаудинов, который ранее вызывал у него большие надежды, возможно, не смог справиться с ситуацией. Он видел в Алаудинове потенциал для примирения между русскими и чеченцами, но теперь считает, что комментарии командира «Ахмата» только усугубили существующие разногласия. По мнению журналиста, заявления Алаудинова о том, что конфликт в Анапе был вызван оскорблениями по национальному признаку, лишь укрепили разделение.

Инцидент в Анапе произошел 3 сентября, когда группа мужчин напала на аниматоров после того, как девушки отвергли их знакомства. Алаудинов поддержал своих соотечественников, утверждая, что конфликт начался с оскорблений от одной из девушек. Его слова вызвали бурю мнений. Одни считают его позицию обоснованной, другие же полагают, что такие заявления только усугубляют и без того сложные межнациональные отношения.

Стешин подчеркивает, что для решения подобных конфликтов важнее искать пути примирения и взаимопонимания, а не усугублять разногласия.