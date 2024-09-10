Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале прокомментировал очередную масштабную атаку украинской армии с использованием беспилотников на территории России. Он отметил, что противник активно задействовал дроны, однако подразделения российской ПВО успешно отразили нападение.

По словам Сладкова, в результате массированной атаки было сбито и подавлено 144 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Он похвалил работу российских военнослужащих, подчеркнув их высокий профессионализм и способность противостоять угрозе. «Противник демонстрирует атакующий потенциал, мы — оборонительный. Наши ПВОшники молодцы», — отметил он.

Журналист также обратил внимание на тот факт, что Россия обладает «гигантскими возможностями» для более решительных действий, однако пока демонстрирует сдержанность. Кроме того, Сладков упомянул о временной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

Сегодняшняя атака стала одной из самых крупных с начала специальной военной операции. По масштабу она уступает только инциденту, произошедшему в ночь с 31 августа на 1 сентября, когда Министерство обороны России заявило о перехвате и уничтожении 158 беспилотников, большинство из которых были сбиты над Курской и Брянской областями.