На Купянском направлении российская авиация нанесла удар по украинским позициям. По данным военкора Андрея Руденко, атака была направлена на хлебозавод в Купянске, где находились украинские военные. В своем Telegram-канале он опубликовал кадры удара, показав разрушительные последствия атаки.

Российская авиация продолжает играть ключевую роль в сдерживании украинских наступательных действий на всех направлениях. Летные экипажи выполняют ежедневные задания по уничтожению живой силы и техники противника. Наиболее ощутимые потери для ВСУ происходят от сбросов авиабомб, которые наносят серьезные повреждения инфраструктуре и военным объектам.

Три месяца назад российские Воздушно-космические силы (ВКС) впервые применили в спецоперации сверхтяжелую бомбу ФАБ-3000. Этот удар был нанесен по высотке в Волчанске, где разместились украинские военные. Уже на следующий день российская авиация продолжила атаки, нанося удары по позициям в Липцах Харьковской области, где также было сосредоточено значительное количество сил противника.