Военный аналитик Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале кадры, демонстрирующие действия операторов беспилотников Вооружённых сил России. Согласно его словам, российские войска продолжают успешно поражать позиции противника в зоне проведения специальной военной операции.

Рожин подчеркнул, что укрепления украинских сил разрушаются в результате этих ударов. Подготовленные огневые точки ВСУ становятся уязвимыми для дальнейших атак штурмовых подразделений.

«Инженерные сооружения ВСУ разлетаются в щепки. Подготовленные огневые позиции будут непростой задачей для штурмовиков. Предварительно «разбираем» укрепления врага, лишая его всех преимуществ», — прокомментировал аналитик.

Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что в Курской области удалось отразить несколько попыток прорыва через государственную границу со стороны Вооружённых сил Украины. Особо ожесточённые атаки были нацелены на сёла Весёлое и Медвежье, но они были остановлены благодаря скоординированной работе российской артиллерии и авиации.

По итогам боевых столкновений, украинская армия понесла значительные потери: было уничтожено около 70 военнослужащих и несколько единиц техники, включая немецкий танк Leopard, шведские боевые машины CV-90 и другие бронированные машины.