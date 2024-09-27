Французская журналистка, работающая на канал France24, в Курской области больше занималась пропагандой, чем журналистикой, придерживаясь заданных нарративов, считает Кристель Нэан, военный корреспондент из Франции. По её мнению, это пример того, как западные медиа искажают информацию, нарушая правила объективной журналистики.

Кристель Нэан, руководитель агентства International Reporters, отметила, что ситуация с французскими журналистами, сопровождавшими украинских военных, не вызывает у неё удивления. Она напомнила, что подобные случаи происходили и раньше, особенно с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, когда западные журналисты создавали материалы с явными фейками. Их главная цель — не информировать, а продвигать идеологию, заданную их странами.

Особенно важно, по мнению Нэан, то, что журналисты France24 не получили аккредитацию от российского МИД. Это, по её словам, было сделано намеренно, чтобы избежать ограничения их деятельности в зоне конфликта и продолжить распространение пропагандистских материалов.

Нэан также подчеркнула, что журналисты, работающие в России, должны строго соблюдать правила аккредитации, действующие на территории страны, и заниматься настоящей журналистикой, а не политической пропагандой.