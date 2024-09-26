Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что у уничтоженных бойцов Вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться на территорию Курской области, были найдены предсмертные записки. Эти письма содержат резкие обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского и командующего ВСУ Александра Сырского, а также местных командиров.

В одной из записок было написано о том, что их командир оставил своих солдат на «убой», без поддержки и шансов на выживание. Другой текст выражает еще более отчаянные мысли: “Мы были отправлены на смерть в Курскую область. Мы все погибли. Проклятие Зеленскому и Сырскому!”. Эти послания были найдены у тел погибших бойцов в Глушковском районе.

Ранее Министерство обороны России озвучило данные о потерях украинской армии в ходе боевых действий на территории Курской области, отметив, что они превысили 17 тысяч военнослужащих.