Военный корреспондент Александр Коц сообщил о скором появлении на вооружении российских войск нового типа беспилотника — дрона-огнемёта.

Недавно в интернете распространилось видео, на котором запечатлено использование зажигательного беспилотного летательного аппарата. Коц отметил, что это видео было снято противником и стало поводом для обсуждений среди российских специалистов.

На видеозаписи видно, как дрон применяет огнесмесь в лесополосе, после чего, вероятно, израсходовав заряд, он падает и детонирует. Этот инцидент вызвал интерес среди российских разработчиков, которые уже начали работу над аналогичным проектом. Коц подчеркнул, что идея создания такого дрона уже обсуждалась ранее, но до реализации дело не дошло. Однако после просмотра этого видео, специалисты вдохновились и приступили к разработке. По словам корреспондента, скоро можно ожидать появления первых образцов.

Коц также объяснил, как функционирует дрон-огнемет. Воспламенение термитной смеси происходит с помощью электродетонатора, а сам боеприпас напоминает термитную шашку. Этот новый тип вооружения может значительно расширить возможности использования беспилотников в боевых условиях.