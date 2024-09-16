Российская армия активизировала действия в зоне СВО, стремясь добиться максимальных успехов на ключевых направлениях до наступления осенней распутицы. Погодные условия в ближайшие недели усложнят ведение боевых действий, особенно логистику. Украинские силы в основном перешли к обороне, изредка предпринимая попытки контратак с помощью дронов. Однако к зиме линия фронта может серьёзно измениться. О ситуации на главных участках рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

В Курской области противник активизировал свои силы в районах Кореневского и Глушковского районов. Однако их атаки не приносят значительных результатов. Украинские силы встречают жесткое сопротивление со стороны российской армии, поддерживаемой авиацией, артиллерией и дронами-камикадзе. Минобороны России сообщает, что Киев ежедневно теряет здесь более 300 солдат.

10 сентября российские силы провели контратаку. Воздушно-десантные войска совместно с морской пехотой ударили по левому флангу украинских сил, вторгшихся в Курскую область. За два дня российским военным удалось освободить десять населённых пунктов, включая Апанасовку, Викторовку и Краснооктябрьское. Эта операция стала первой крупной контратакой России с начала августа. Однако украинские силы продолжают держаться, хотя столкнулись с рядом серьёзных проблем.

Одной из ключевых сложностей для ВСУ является отсутствие спутникового интернета Starlink над Курской областью, что затрудняет управление боевыми действиями. Подвоз подкреплений и боеприпасов также осложнён постоянными ударами российской авиации по резервам в Сумской области. Кроме того, подготовка и мотивация украинских подразделений, составляющих второй и третий эшелоны, оставляют желать лучшего.

На территории бывшей Донецкой области российские войска добились значительных успехов. Летняя кампания привела к быстрому продвижению российских подразделений на Покровском направлении. В результате они захватили Новогродовку — город с населением около 15 тысяч человек, который украинские силы оставили практически без боя. Сейчас российская армия готовится к битвам за другие крупные населённые пункты, такие как Мирноград и Покровск, важный логистический узел для ВСУ.

Селидово, город с населением 24 тысячи человек, также стал целью российских сил. Его освобождение может привести к обрушению линии обороны ВСУ на этом участке фронта и позволит российским войскам выйти во фланг украинской группировки.

На Южнодонецком направлении продолжается битва за Угледар, который долгое время оставался крепкой точкой обороны для украинских сил. Российские войска сменили тактику и теперь окружают город, стремясь лишить его гарнизон снабжения. Ожесточённые бои также идут в районе шахт «Южнодонбасская №1» и «Южнодонбасская №3», а также на трассе к Богоявленке, важной для снабжения украинских войск.

Если Богоявленка будет взята, Угледар окажется в полном окружении. Осенние погодные условия ещё больше усложнят снабжение украинских сил, а опавшая листва лишит их возможности укрываться в лесах. В такой ситуации украинские военные могут попытаться прорваться, но российские силы уже подготовили для них сложный выбор, аналогичный тому, с которым украинская армия столкнулась в Бахмуте.