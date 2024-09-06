Жители Брянска должны быть готовы к возможным ракетным ударам со стороны Украины, предупреждает военный корреспондент Александр Коц. Он заявил, что Украина может получить от США крылатые ракеты JASSM, которые способны достигать целей на расстоянии до 370 километров. Это ставит такие города, как Брянск и Воронеж, в зону возможной угрозы. Коц призвал жителей не поддаваться панике, но серьёзно подготовиться к подобным атакам.

Он отметил, что особенно велика вероятность таких ударов, если Украина будет терпеть неудачи на фронте. Подготовка к угрозам, по его словам, поможет избежать жертв и разрушений среди мирного населения.

Также Коц напомнил о заявлении губернатора Брянской области Александра Богомаза, который недавно доложил президенту России о частых атаках на гражданскую инфраструктуру региона. Эти атаки наносят ущерб жилым домам и другим объектам, что создаёт напряжённую обстановку. Региональный бюджет компенсирует разрушения, но ситуация остаётся сложной.

Военный корреспондент также подчеркнул, что хотя в Брянской области пока не объявлялись предупреждения о ракетных ударах, жителям всё равно важно оставаться готовыми к худшему сценарию.